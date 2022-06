Prima e Dopo: una ristrutturazione molto particolare

Ed eccoci nella zona notte. In un ambiente piuttosto piccolo la necessità è una sola: guadagnare più spazio possibile. Ed è così che si è pensato di dotare la stanza di una particolare armadiatura che accompagnasse la pendenza del soffitto. Come possiamo vedere dall’immagine, non si è optato per un unico armadio, ma per l’accostamento di più elementi diversi in modo da far adattare al meglio gli elementi alla parete.

Anche qui la luce fa da padrona, proponendosi come elemento di unione tra il bianco delle pareti e il calore del parquet.

