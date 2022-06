Una casa arredata con la luce

È il titolo di una famosa canzone, che non ci dispiace utilizzare per descrivere la particolarissima atmosfera creata in questa camera da letto. Una falda retroilluminata e tempestata da micro led si inserisce infatti in un grande spazio azzurro aperto sul soffitto, dandoci l'impressione di essere trasportati quasi in una nuova dimensione dove arredamento contemporaneo e note nostalgiche- come la delicata carta da parati sul muro- si sposano in un incontro perfetto.