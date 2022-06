6 idee per rendere una cucina bianca meno noiosa

In una cucina contemporanea il bianco è senza dubbio un colore intramontabile, un classico senza tempo: luminoso, nitido, puro e di facile adattabilità anche con le soluzioni più eccentriche. E’ un colore in grado di esaltare le proprietà di qualsiasi tipo di pavimento e si sposa bene con ogni finitura delle pareti. Nelle cucine moderne si ricorre spesso al bianco per esaltarne la purezza delle linee e i pochissimi decori; le ante lisce e laccate, spesso senza maniglie o con elementi a gola per le aperture completano il tutto con affascinanti giochi di chiaro-scuro che valorizzano le masse e i volumi, coniugando perfettamente funzionalità ed estetica. A volte, la scelta di un look total white può sembrare un po’ radicale e il timore di un effetto freddo e impersonale può scoraggiare anche i più temerari.

Per questo vi presentiamo di seguito alcuni suggerimenti per arricchire la vostra cucina bianca con una bella dose di personalità.