Una casetta sorprendente sia fuori che dentro

Entrando, ci si sente subito a casa! Questo ambiente è davvero speciale, il camino e il soffitto con la struttura in legno a vista lo rendono estremamente accogliente. Il mix di stili qui è interessante, sono presenti molti elementi eterogenei, ma tutti molto ben mescolati: la pietra dietro al camino dà un tocco rustico, perfetto per una veranda con il soffitto in legno, i lampadari sono eleganti e rivisitano in stile moderno un elemento classico per eccellenza, infine il tavolo da pranzo con le sedie hanno un carattere delicato, un po' shabby chic.