La spa in casa: come avere un centro benessere tutto per noi

Cosa c'è di più rilassante che immergersi in una mini-piscina per l'idromassaggio domestico e lasciarsi fare un massaggio dall'acqua spumeggiante?

Questo particolare tipo di vasca da bagno, noto anche come Spa Portable sembra davvero essere il modo più efficace per sentirci come in un centro benessere tra le nostre quattro mura. Tuttavia, si deve fare attenzione ad un paio di cose in particolare prima di procedere all'acquisto di una di queste. In primo luogo, si dovrebbe scegliere il formato secondo l'uso: ci sono vasche idromassaggio più piccole, che sono puramente per il relax e altre invece leggermente più grandi con un impianto controcorrente, per i più sportivi che amano mantenersi in forma anche durante i momenti di relax più intimi. Inoltre bisogna ricordarsi che più grande è la vasca idromassaggio, più naturalmente aumenta anche il consumo di acqua. In caso contrario, come un bagno di bolle è facile da creare e mantenere: tutto ciò che serve è un collegamento all'alimentazione elettrica, una fornitura di acqua calda e fredda e un impianto per il drenaggio. Di tanto in tanto una pulizia approfondita con annessa disinfezione sono d'obbligo, garantendoci così un relax in tutta sicurezza.

Al momento di scegliere il modello della nostra vasca idromassaggio possiamo sentirci liberi di farci ispirare a quelle presenti negli hotel più raffinati, come ad esempio come quello nella foto. La vediamo direttamente incorporata nel pavimento, con un accesso mediato tramite dei gradini in legno, costruiti intorno ad essa. Il legno termina direttamente con il bordo superiore della vasca. Abbiamo così un aspetto più lussuoso, che è per di più anche accogliente visto che entrare nella vasca in questo modo è oltretutto facilitato. La piattaforma offre anche spazio più che sufficiente per gli elementi decorativi come le grandi candele, statuette di Buddha o un tavolino, su cui si vedono lo champagne ghiacciato, cioccolatini e frutta fresca al posto giusto. Anche l'asciugamano e l' accappatoio sono inseriti in modo elegante: nulla si frappone tra noi e il relax assoluto.