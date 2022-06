I 10 Rivestimenti più Belli per il Bagno

I rivestimenti per bagni non sono solamente piastrelle in ceramica o pietra, tra i materiali naturali si può usare anche il legno. Un bel parquet posato a listoni in bagno. Tra i migliori parquet che si possono posare in bagno ci sono dei pavimenti prefiniti, che vengono trattati per resistere all'acqua e anche legni pregiati come l'Iroko e il Teak, che resistono bene all'umidità. Certamente quando verrà posato dovrete assicurarvi che venga ben sigillato, soprattutto sui bordi e negli angoli, in modo da non far entrare acqua, che potrebbe far sollevare il vostro pavimento.