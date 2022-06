Tre splendidi chalet di montagna

L'aria si fa più frizzante di giorno in giorno. Certo, in alcune località della nostra penisola possiamo indossare ancora le maniche corte cercando di catturare gli ultimi raggi di sole, che sono ancora in grado di scaldare l'aria. Sappiamo però che ormai, ad ottobre, questa sensazione ci abbandonerà per lasciare spazio al freddo, alla pioggia che vedremo sempre più frequentemente, alla neve che cadrà copiosa sui rilievi del Bel Paese e ai nasi freddi, quelli che diventano rossi e che verranno premuti sulle guance del partner per essere scaldati. In inverno, smettiamo di uscire con molta frequenza, preferendo un bel film in casa, magari sdraiati sul divano avvolti in una morbida coperta, piuttosto che una passeggiata al parco. C'è da dire, però, che camminare tra le viette innevate dei paesi di montagna, respirando l'odore della legna che arde nei camini è una sensazione di grande piacere, qualcosa che scalda il cuore.

Quest'oggi vi vogliamo quindi portare in montagna, mostrandovi tre differenti progetti di altrettante case. Il legno è l'elemento comune a tutte e tre le abitazioni, come anche lo stile tipico delle case alpine. Il freddo dell'esterno che entra in perfetta sintonia con il caldo che emanano gli elementi utilizzati per l'arredo e l'architettura degli ambienti interni. Le case di montagna hanno tutte quante una cosa che le accomuna: esse devono essere in grado di scaldare l'atmosfera anche se il camino è spento, devono emanare pace e serenità, proprio come la neve che cade e che rende tutto più silenzioso.