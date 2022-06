homify 360°: il minimalismo nell'architettura degli interni

Molte cose sono cambiate rispetto al passato. Le abitazioni, molto prima di essere messe su carta, si trovano ad affrontare problemi logistici non indifferenti. Le metropoli delle nostre città hanno oramai raggiunto la saturazione, pur inglobando le periferie nei loro piani regolatori dando vita così a quartieri senza confini ben definiti. Lontano dalla città la storia è diversa soltanto per il contesto di riferimento. Viviamo in un’epoca dove i pochi lotti che possono essere ancora edificabili hanno ormai raggiunto prezzi esorbitanti. Ma come spesso accade “di necessità si fa virtù”.

Oggi ci rechiamo in Svizzera, precisamente a Balerna, un piccolo comune del Canton Ticino. In queste zone si cerca di sfruttare parti di aree edificabili che sono però state giudicate poco interessanti. Così è nato questo progetto dello Studio Cattaneo Brindelli Architetti Associati che ha sfruttato un terreno difficoltoso, dalle dimensioni ridotte e in forte pendenza, ma con una grande qualità: un’esposizione e un orientamento invidiabile.