Gli interni delle case moderne

La casa cambia, si evolve in continuazione. I ritmi logicamente sono diversi e distanti dalle evoluzioni e dagli stravolgimenti in altri campi creativi, come ad esempio quello della moda e del fashion. Progettare e costruire hanno di per sé tempi più lunghi rispetto al taglio e alla cucitura di abito su misura, ma nonostante ciò ci troviamo davanti ad un elemento attivo e comunque dinamico che parte dall'architettura. Benché ci siano palesi differenze tra i due campi appena citati, rimane in comune il processo creativo alle spalle: ideare una casa per una famiglia significa prendere le misure e cucire un’abito su misura per una persona, anzi, maggiore è la difficoltà in questo caso perché gli abitati dell’abitazione sono comunemente più di uno.

In che modo si stanno evolvendo gli spazi dentro casa? Abbiamo già visto tutto oppure ci sono nuove idee da poter prendere in considerazione per il nostro piccolo o grande appartamento che sia? In questo Libro delle Idee abbiamo deciso di guardare ad ambienti, spazi, forme o angoli di progetti che hanno qualcosa da dire e da raccontare, per un gusto nuovo e un sapore di novità, con le idee dei nostri architetti italiani.