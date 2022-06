Idee salvaspazio che vi semplificheranno la vita

Spesso non c'è modo di trovare il posto a tutti mobili di cui abbiamo bisogno: uno per poggiare la tv, un altro dove riporre le ceramiche di famiglia e il servizio buono -non lo useremo praticamente quasi mai, ma ci piace comunque sapere che è lì- e ancora qualcosa per gli oggetti di emergenza come pile alogene, candele, cacciavite, pinze… come fare per dare una sistemazione ben organizzata a tutto questo?

Semplice: un unico mobile diviso in tantissimi scomparti, che accolgono tutto ciò che ci serve. Ma non sarà troppo caotico?

Niente affatto. Diamo per esempio un'occhiata a questo progetto tutto incentrato sul recupero di centimetri preziosi. Prima di tutto siamo piacevolmente impressionati dall'impiego di materiali naturali di pregio, come i diversi tipi di legno: teak, bambù e acero. I rivestimenti adoperati per le nicchie, e cioè il mosaichino vetroso e il gres con superficie lavorata a bassorilievo, inseriscono dei contrasti cromatici e materici d'effetto, che compongono una gradevole armonia visuale d'insieme.