Una villetta piccola, ma praticamente perfetta!

Il gazebo è una new entry che ha aggiunto funzionalità e comfort alla residenza. Si tratta di uno spazio annesso, protetto, ben illuminato e integrato nello spazio esterno, dedicato alla preparazione dei pasti cucinati in casa in stile coloniale. La struttura in vetro garantisce una vista privilegiata sul paesaggio circostante, mentre i piccoli e semplici dettagli, come la copertura in bambù, garantisce migliori condizioni termiche e un ambiente decisamente più naturale.