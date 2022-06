6 ville spettacolari per vivere da pascià

Non porsi limiti all'immaginazione è un piacevole diktat, ideale per coltivare la mente sognare a occhi aperti location da favola in cui trascorrere il tempo libero e coccolare i sensi. In questo libro delle idee, vi proponiamo allora 6 ville da mille e una notte, situate nei meandri più suggestivi dell'Italia e dell'Estero, che sanno sorprendere e ammaliare ciascuna per caratteristiche peculiari e uniche. Dalla residenza che esplora armoniosamente il rapporto tra architettura e natura, all'abitazione che punta sul minimalismo della struttura e si specchia in un'ampia piscina sottostante: nessun dettaglio insito nelle prossime case passerà inosservato.