La villetta perfetta per una vita felice

Questa cucina è il sogno di molti. Si tratta di una cucina di concezione moderna: il centro è infatti dominato da una grande isola dotata di un importante piano di lavoro oltre che di un angolo cottura di ultima generazione; a parete troviamo un frigorifero a incasso e numerosi armadi e cassetti per l’organizzazione degli utensili.

L’arredo restante è un’interessante combinazione di legno scuro e ante in laccato lucido nero. Il pavimento, le pareti e il soffitto spiccano per un fantastico color bianco, facendo si che l’intera cucina risulti il più possibile luminosa e pulita. Questo effetto è stato rinforzato dalla luce naturale che entra prepotente dalla grande finestra.

In sintesi possiamo affermare che questa casa, tanto in aspetto come in funzionalità, è perfettamente in grado di soddisfare anche i più esigenti, in quanto rappresenta il mix perfetto di classicità, qualità ed eleganza.

