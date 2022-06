9 soluzioni shabby-chic che ti faranno innamorare

Un tocco shabby-chic è quello che ci vuole per rendere una casa veramente romantica e accogliente. Stile particolarmente in auge e giunto sul panorama delle tendenze direttamente dalle case di campagna di un tempo, si avvale di un arredo per lo più a base lignea e generose dosi di colori chiari, dal bianco al beige, dall'ecrù ai pastelli come rosa e verde salvia. Tra effetti decapati, used e retrò, si inseriscono poi anche piante e accessori fai-da-te altamente personalizzati in vetro e vimini, tessuti in lino cotone e pizzo, e dettagli dal gusto decorativo come boiserie articolate e modanature.

Come fornire allora alla propria casa la giusta sferzata shabby-chic? Quali accostamenti sono più azzeccati? Risponderemo a queste domande tramite esempi visivi, ossia, tramite 9 splendidi ambienti arredati di tutto punto, da cui lasciarsi ispirare e trasportare!