Un monolocale realizzato in perfetta economia

L'appartamento che andremo a visitare oggi è dello studi coreano Design Mellow. Lo stile è quello tipico di quelle zone: semplicità, praticità e calore. Lo spazio non è molto ampio, ma il team ha saputo sfruttarlo in modo eccellente, dando vita ad un'abitazione più che confortevole. La casa è perfetta per una persona che vive da sola, tutto ciò che può servire è racchiuso nel piccolo ma curatissimo spazio di questo monolocale. Prima dell'intervento degli architetti l'appartamento non era così accogliente, ma piuttosto squallido e trasandato. Adesso… volete vederlo?