Coppie felici con il mobile bagno con doppio lavabo

Sempre per chi ha qualche problema di spazio, ma non vuole rinunciare alla sua privacy e al suo angolo di bagno ci sono anche dei bellissimi lavabi come questi in legno. Il mobile bagno con doppio lavabo sarà anch'esso mini, come i due lavandini che sorregge. Intorno non c'è molto spazio per oggetti o altre cose ma il mobile sotto è molto capiente. Ha due antine e spazio a volontà. Tutto in legno è perfetto in una casa di campagna o in montagna. Guarda altri lavabi qui.