Prima e Dopo di una Mansarda a Torino

Avete presente quegli appartamenti piccini, magari in mansarda, che tanto ci colpiscono ma che in fondo un po’ ci spaventano per via del poco spazio e dei soffitti irregolari? In un primo momento, infatti, risulta facile immaginarvi casa propria, arredi in formato mini, ogni angolo sfruttato con astuzia, e un’atmosfera romantica e accogliente.. ma poi, magicamente, subito dopo si tende a cambiare idea, le necessità pratiche si trasformano in assolute priorità e all’improvviso quel piccolo idilliaco progetto svanisce come una bolla di sapone. Come fare per non farsi spaventare dalle piccole mansarde? Come scovarne i lati positivi? Per rispondere a queste domande, abbiamo pensato di sottoporvi un progetto opera dell’architetto torinese Roberta Castelli, il cui protagonista è proprio una mansarda nel centro della città.