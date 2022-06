6 segreti per vivere bene in un monolocale

Per definizione il monolocale deve saper raccogliere in un unico spazio tutte le funzioni e gli elementi che normalmente sono presenti in ambienti differenti e separati della casa. Nel caso del monolocale, però, non si deve necessariamente rinunciare a una divisione degli spazi.

Come nel caso che vediamo, proposto da MiroArchitetti, la separazione tra zona giorno e la camera da letto è introdotta attraverso delle pareti aggiuntive, capaci però non solo di dividere, ma anche di essere sfruttate per dare vita a un piccolo armadio a muro e a una libreria.

In questo modo tutti i volumi a disposizione sono sfruttati in maniera funzionale ed efficiente per dare vita a uno spazio raccolto ma che non rinuncia a creare un senso di casa in tutto e per tutto.