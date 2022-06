Intervista a Fabio Barilari

Abbiamo notato la Sua passione per l’illustrazione e la pittura. Crede ci sia una relazione tra questi modi di fare arte e il Suo lavoro?

Qualche volta, ma non sempre. Talvolta si tratta di mondi che viaggiano ciascuno in una propria direzione. Col tempo ho imparato a non forzarli a coincidere necessariamente, ma a permettergli di svilupparsi ciascuno secondo il proprio naturale percorso. In effetti, questa necessità di corrispondenza tra arti differenti è più un’invenzione dell’ultimo secolo. Una volta capito questo, ti senti anche molto più libero, dal punto di vista creativo. Poi, è chiaro, sono lavori che nascono tutti da me, per cui necessariamente avranno un comune denominatore, ma semplicemente non sono interessato a trovarlo e, ancora meno, a perseguirlo. Quello che mi interessa è mantenere la coerenza tra ciò sento e la qualità del prodotto finale, sia esso architettura o pittura o altro ancora .

Abbiamo osservato che nel Suo portfolio esistono molti progetti urbani, specialmente di zone portuali. Qual è l’approccio con questi tipi di progetti? Qual è il Suo rapporto con il mare?

Appartengo a quella categoria di persone che vorrebbero vivere in un posto di mare e spero sinceramente di riuscirci, prima o poi, Un piccolo aneddoto: scelsi di laurearmi con una tesi in progettazione che mettesse in rapporto l’architettura con il mare. La mia tesi ebbe un buon successo e venni chiamato a collaborare con due studi a Roma. Solo a distanza di alcuni anni con uno di questi studi, abbiamo cominciato ad ricevere incarichi di progettazione di aree portuali sempre più importanti, per cui mi sono ritrovato a lavorare esattamente nella direzione che avevo ricercato, ma per pura casualità, se si crede al caso .