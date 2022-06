Inusuali, ma sempre pratiche: le porte a soffietto

In questo libro delle idee homify parlerà di porte a soffietto. Una porta a soffietto è caratterizzata dalla possibilità di richiudersi quasi su se stessa, aiutando in questo modo a minimizzare i volumi di spazio necessari all'apertura e alla chiusura. In questo modo è quindi possibile economizzare e sfruttare nella sua totalità tutto lo spazio a disposizione. Questo tipo di porta prende il suo nome dalla somiglianza del meccanismo che ne possibile l’apertura e la chiusura con quei dispositivi, chiamati appunto soffietti, come ad esempio il mantice, che in altri tempi venivano usati per ravvivare il fuoco nel camino o era utilizzati dagli artigiani come i fabbri, per mantenere vivo il fuoco nelle loro fornaci. Il soffietto, infatti, era un oggetto formato da una parte generalmente in pelle o in altri materiali flessibili che, essendo dotata di piegature, era in grado di costituire una camera deformabile che richiudendosi e aprendosi, veniva utilizzata per dare origine a un soffio d'aria. Le porte a soffietto quindi, come dice il nome, sfruttano un meccanismo dello stesso genere, che ricorda anche quello della fisarmonica. Sono perciò costituite da diversi pannelli, o dei lunghi listelli, di materiali differenti, come legno, plastica o metallo. Queste sono collegate tra loro e tenute insieme generalmente da un telaio che permette il loro accorpamento e l'estensione, a seconda delle esigenze. Le porte a soffietto, per le ragioni appena dette, sono molto pratiche quando è necessario mettere in collegamento ambienti diversi, come ad esempio la cucina e la sala da pranzo, ma non si possono utilizzare porte a battente o a scorrimento.

Allora vediamoli insieme i suggerimenti e gli spunti scelti da homify per scegliere le porte a soffietto più adatte per le vostre case.