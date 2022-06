A ogni cucina le sue mensole: 10 idee per scegliere

Tra i pensili di una cucina improntata a dei toni pastello nordici, fatta di grigi sfumati o solidi per le basi e i pensili, e di bianco per i piani e le finiture, come un'isola spuntano i colori della sequenza di mensole verniciate con una tonalità che ricorda quella del legno. Una sequenza asimmetrica di piani e ripiani, di altezze e larghezze diverse, per poter riporre oggetti diversi, vasi, bottiglie, libri, tazzine. Una sequenza che spicca non solo per il colore, ma anche perché rompe lo schema lineare del resto della cucina sia in alto che in basso, quasi a voler portare la cucina oltre i suoi limiti costituiti. A dimostrare che grazie a un design intelligente anche le mensole per cucina possono essere declinate in maniera totalmente nuova e moderna.