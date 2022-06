5 dettagli da curare per re-innamorarti di casa tua

Siamo in cerca di un'idea per personalizzare un bagno dall'aspetto anonimo? Arrediamolo con vecchi mobili, acquistati nei mercatini del brocantage o addirittura recuperati in soffitta: verniciati di bianco contribuiranno a trasformare il nostro bagno in un raffinato ambiente shabby chic, come possiamo ammirare in questa affascinante proposta dell'Arch. FABIO CARRIA.

Il consiglio: divertiamoci a mixare gli stili e accostiamo tra loro elementi di diversa provenienza, come per esempio un vecchio comodino rustico utilizzato come mobiletto e una stampa moderna caratterizzata da colori vivaci, piuttosto che una maschera africana, come vediamo in questa immagine. Otterremo un ambiente eclettico di grande suggestione.