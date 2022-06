Maniglie per mobili. Esempi di stile e funzionalità

Spesso sono i dettagli a fare la differenza. Per questa ragione homify in questo libro delle idee ha scelto per voi degli esempi di maniglie per mobili. Infatti, se è vero come dicevamo che i dettagli contano, allora proprio le maniglie per mobili meritano una grande attenzione, perché rappresentano proprio uno di questi dettagli. Le maniglie possono essere in grado di determinare il carattere e lo stile stesso di un mobile. E di conseguenza, possono influenzare o determinare lo stile di tutto l'arredamento scelto per uno spazio della casa. Perché le maniglie per mobili sono in grado di eccedere in maniera significativa quella che è la loro funzione classica, e cioè quella di permettere di aprire e chiudere i mobili, attraverso scelte stilistiche, di disegno e di materiali differenti. Ma la funzione di aprire e chiudere rimane naturalmente imprescindibile. L’origine della parola stessa ci riporta a essa. Maniglia, infatti, attraverso lo spagnolo, deriva dal latino manus , la mano . E quindi a quella mano che deve impugnarla per tirare a sé e aprire, o spingere per chiudere un mobile. E deve essere pensata in funzione della mano che la impugna e la tira, essere cioè ergonomicamente adatta. Ma anche solidamente ancorata al mobile e capace di sostenere pesi rilevanti e fornire una trazione ottimale. Come vedremo negli esempi di maniglie per mobili che vi presentiamo, è proprio attraverso un design intelligente e creativo che vengono sintetizzate tutte le esigenze, sia quelle funzionali che quelle stilistiche.