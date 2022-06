Come costruire una piscina in giardino in soli 7 passi

Una volta pronto il terreno per iniziare la costruzione della piscina, è il momento di cominciare a costruire. Per rendere la vostra piscina solida e duratura, è necessario innanzitutto cominciare a coprire le pareti di quella che sarà la vostra piscina, con una maglia, una struttura in metallo rinforzato sotto forma di rete e anche con un strato di legno per rinforzare come si deve, la base.

Un altro passaggio fondamentale per continuare a costruire la vostra piscina, è quello dell'installazione dei tubi. In questo caso si consiglia di assumere un idraulico per una consulenza e, se necessario, per la posa dei tubi. Ricordate che lo spessore delle tubazioni può variare a seconda della capacità della vostra piscina. Sarà inoltre necessaria la consulenza di un elettricista per mettere in sicurezza i sistemi di illuminazione e i filtri elettrici che si dovranno installare all'interno della piscina.