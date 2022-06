7 grandi idee per la progettazione del portico o pergolato d'ingresso

A seconda della struttura dell'edificio, il tetto del portico deve avere una pendenza simile a quella del tetto e dato che si tratta di un volume all'aperto, può essere visto dall'esterno, quindi deve rimanere in armonia con il resto della casa.

Per gustare al meglio il portico nella nostra casa, è necessario disporre di un buon orientamento, questo in modo che il sole d'estate non invada la zona giorno e che sia abbastanza in profondità in modo che l'inclinazione del tetto ci protegga.

Prendere in considerazione questi fattori per determinare se l'orientamento dell'ingresso della vostra casa è adatto a ospitare un portico. Qualora i requisiti fossero giusti, non perdete l'occasione di aggiungere fascino e prestigio alla vostra proprietà.