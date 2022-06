6 case pazzesche dove tutti noi vorremmo vivere almeno 1 giorno

La natura è uno degli spazi più accoglienti, un luogo dove poter concludere una lunga giornata di lavoro e godere dei giorni di primavera circondati dal cinguettio degli uccelli e l'aria fresca. Una costruzione in legno prefabbricata completamente modulare, come quella visibile in foto, è la soluzione perfetta per chi cerca la tranquillità della campagna senza andare incontro a spese eccessive.

Confortevole ed efficiente dal punto di vista energetico, si compone di sei moduli adattati al solare, rispettosi della natura, che sfruttano ogni centimetro con degli spazi interstiziali e si trasformano secondo il comfort e l'uso dei suoi abitanti. Una delizia per gli amanti della natura.