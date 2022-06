Dieci tipi di specchio da bagno!

Specchio specchio delle mie brame, dimmi, qual è il bagno più bello del reame?

Questa frase non la dice una strega cattiva dei cartoni animati ma la diciamo noi di homify, che oggi vogliamo portarvi in un viaggio alla scoperta di diversi tipi di specchi da bagno che, con la loro presenza e i loro riflessi, riescono a cambiare il volto dei bagni in cui si trovano, migliorandoli. Pochi infatti sono a conoscenza del fatto che, durante una ristrutturazione o un ammodernamento del bagno, la scelta dello specchio ha davvero un'importanza straordinaria, in quanto questa scelta può modificare l'impressione che il bagno darà di sé e lo stile da cui esso sarà caratterizzato. Gli specchi da bagno, infatti, hanno forme, dimensioni, cornici e colori diversi e ognuna di queste diversità influenza lo stile e l'aspetto non solo dello specchio, ma anche del bagno in cui tale specchio si trova. In questo articolo vogliamo allora mostrarvi dieci esempi di specchio da bagno che rendono l'ambiente in cui si trovano davvero unico, bello e originale integrandosi perfettamente con il resto dei sanitari e degli arredamenti.