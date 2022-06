Dieci idee originali per il paravento moderno

Oggi ci occupiamo di un complemento di arredo insolito, il paravento. Costituito inizialmente da telai rettangolari in materiali come il legno o il metallo, pare sia in uso sin dal Medioevo. L'uso si sarebbe poi diffuso in tutta Europa, prima nelle chiese quale elemento delle funzioni liturgiche, poi dal Seicento nelle abitazioni private, sino a diventare durante la prima metà dell'Ottocento uno degli elementi caratteristici dell'arredamento della casa. La struttura è costituita da telai come detto, ricoperti inizialmente da facciate in stoffa di vario genere e un numero variabile di pannelli, sino addirittura a dodici, come accadeva in Cina, dove la presenza di un paravento è attestata nella sala dove l’imperatore teneva le sue udienze sin da tempi antichissimi. Progressivamente vennero introdotti nuovi materiali, sia per i pannelli che per le stoffe di rivestimento. Tessuti come la seta, broccati e damaschi finemente decorati, materiali come la carta, l'ebano, il mogano, si sono succeduti a seconda dei periodi storici e delle mode. Evolutisi particolarmente sotto l’influenza dei modelli orientali introdotti a partire dal Seicento, i paraventi si sono trasformati e sono oggi utilissimi complementi d’arredo adatti alla moderna concezione della casa. Diversi per materiali e forme, si prestano per maneggevolezza e adattabilità agli usi più svariati. Forme originali e materiali innovativi, si accompagnano ai classici, facendo del paravento una soluzione versatile e semplice per arredare ambienti diversi, dal soggiorno alla sala da pranzo, sino alla camera da letto.

In questo libro delle idee homify ha scelto per voi dieci esempi di paravento, dieci ispirazioni per la vostra casa. Vediamole insieme.