L'armadio a quattro ante per la casa contemporanea

L'armadio a quattro ante, di cui homify si occupa in questo libro delle idee, è spesso sinonimo di grandi volumi interni. E quindi di una grande capacità di immagazzinaggio, caratteristica che resta una delle più importanti, e ricercate, dell'armadio ideale per la casa e in particolare per la camera da letto. L'aspetto funzionale, però, non può essere disgiunto da scelte creative e originali dal punto di vista estetico. Scelte che investono, coinvolgono e infine sono in grado di armonizzare materiali, colori e stili. Per dare vita, come vedremo, ad armadi a quattro ante talvolta sorprendenti: funzionali ma anche capaci di arredare; inusuali nelle linee, ma classici negli usi; solidi e imponenti, ma anche slanciati e agili.

Non ci resta che esplorarlo insieme allora, il microcosmo costituito dall'armadio a quattro ante.