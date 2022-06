Una ristrutturazione magica sia fuori che dentro

Gli interni della casa non sono stati affatto alterati in quanto a suddivisione degli spazi e destinazioni d’uso. Quello che invece è straordinariamente cambiato è il look.

Ci troviamo nella zona giorno, in particolare nell’area pranzo, che vede la cucina e la sala da pranzo essere due ambienti comunicanti. Lo stile è moderno ed elegante per quanto riguarda l’area pranzo, e semplice e minimalista in cucina… sembra quasi si tratti di due appartamenti diversi.