Belle e utili: le mensole da bagno

Di mensole da bagno parleremo in questo libro delle idee. homify ha scelto per voi dieci soluzioni che illustrano il diverso modo in cui questo semplice e preziosissimo elemento d'arredo può essere declinato. La mensola è propriamente quell'elemento che, sporgendo dalla parete, è in grado di fornire sostegno agli oggetti che vi si poggiano. E nel bagno, quindi, riveste una funzione fondamentale e imprescindibile. Tanti e tutti diversi sono i prodotti per l'igiene che si ha necessità di appoggiare, dalla shampoo allo spazzolino da denti, sino ad arrivare agli asciugamani e agli accappatoi. Le mensole da bagno forniscono superfici di appoggio, ma non solo. Possono essere progettate come dei veri e propri contenitori, o ancora possono sostenere o incorporare cassetti o porta-asciugamani. E quindi, come vedremo, le soluzioni progettuali sono tante e originali, così come i materiali e il loro uso in combinazioni differenti. Forme diverse, materiali diversi, si è detto. Ma con un comune denominatore a caratterizzare tutte le proposte di mensole da bagno che vedremo insieme. E cioè una costante ricerca di soluzioni che garantiscano funzionalità e facilità di montaggio e utilizzo. Perché in bagno tutto ciò che serve trovi sempre il proprio spazio.