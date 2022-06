La cucina del mese: moderna con tocchi country

In generale lo stile dell cucina è shabby chic, uno stile rustico, molto composto, con toni garbati, in cui non ci sono eccessi, le tonalità sono pastello e i complementi non mancano. Tuttavia c'è spazio anche per piccoli tocchi di altri stili, basta guardare le luci a sospensione sopra l'isola, i faretti, le sedie… insomma, anche se si tratta di uno spazio dal carattere forte e definito, è presente anche un forte equilibrio.