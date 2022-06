4 idee economiche per dividere gli spazi senza muri

Le pareti creano usualmente una separazione netta, che divide gli spazi in modo deciso e marcato, tracciandone confini e limiti invalicabili. In questo Libro delle Idee, al contrario, ci occuperemo proprio di come sia possibile dividere gli spazi della casa in maniera funzionale ed efficace proprio senza utilizzare le pareti in muratura.

Come vedremo, la suddivisione degli spazi può essere ottenuta in molti modi differenti, con un denominatore comune: dividere in modo aperto, per unire più che per separare gli spazi, per creare collegamenti e rimandi che facciano della casa in generale un ambiente organico e fluido, in cui muoversi senza soluzione di continuità.

Per questa ragione, vedremo come sia possibile sfruttare delle pareti attrezzate o delle porte scorrevoli, una libreria aperta o una parete-schermo, e ancora una parete di tessuto o una lunga penisola in cucina. Senza pareti in muratura dividere gli spazi non è solo possibile, ma spesso rappresenta una soluzione migliore e ricca di possibilità per rendere lo spazio più interessante, confortevole e fruibile.

Vediamo insieme come fare.