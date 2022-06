Sarà arrivato il momento di montare delle porte scorrevoli?

In questo Libro delle Idee ci occuperemo di un prezioso alleato nella configurazione degli spazi della casa e cioè le porte scorrevoli. Il vantaggio più evidente delle porte scorrevoli è rappresentato dalla capacità di collegare i diversi ambienti della casa, dalla cucina alla sala da pranzo, occupando uno spazio minimo.

Infatti, indipendentemente della loro struttura, che sia essa a scomparsa o esterno muro, le porte scorrevoli non richiedono, a differenza delle normali porte battenti, di occupare dello spazio calpestabile perché possano aprirsi. Questo fatto le rende ideali per creare collegamenti fluidi all'interno della casa.

La scelta dei materiali è poi molto importante per contribuire a definire il tipo di collegamento e quindi il tono e l'atmosfera della casa. La scelta potrà infatti cadere su porte scorrevoli dotate di pannelli trasparenti quando l'esigenza di collegare sarà più forte di quella di creare una netta separazione.

In quel caso, come vedremo, si potrà optare per pannelli compatti, capaci di dividere gli ambienti. Contro la scelta delle porte scorrevoli può giocare la struttura della casa, l'ampiezza delle pareti in muratura e la loro capacità di ospitare o sostenere i telai delle porte scorrevoli.

Non ci resta che vedere insieme quando sarà bene affidarsi a questa soluzione. Seguiteci.