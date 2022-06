5 design per la cucina che ti faranno dire: WOW

Portando lo guardo su una tipologia più classica, in stile Mediterraneo, troviamo questa splendida creazione della Home Cucine Srl.

Si tratta di una cucina con un'accentuata connotazione classica, nel design, nella composizione e i materiali scelti. Perfetta per integrarsi in abitazioni con forti richiami storici. Sebbene si tratti di mobili dal sapore antico, tutto è concepito per unire lo stile con le comodità moderne.

La scelta di una colorazione non troppo decisa, quasi come fosse sbiadita dal tempo, ma con una tinta colo jeans è la chiave che accentua il discorso di fusione fra ieri e oggi. Le rifiniture sono di pregio, come pure il piano in splendido marmo lucido bianco, rendono questo mobile un pezzo d'arte e di lusso.