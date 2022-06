Ristrutturazioni: 5 case che conservano una traccia del passato

Recuperando un edificio rurale, lo studio di architetti della Ariano Architettura ha saputo sfruttare magistralmente il disegno delle pareti preesistenti e gli spazi molto ampi in altezza, per combinare uno stile moderno, elegante e curato degli interni.

L'edificio, parte del tessuto urbano, non rinnega il suo passato, ma anzi lo sfrutta al meglio come chiave per accentuare la nuova vita dell'abitazione stessa. All'interno dell'abitazione hanno inoltre saputo sfruttare le metrature, riutilizzando gli accessi al piano superiore, perfetti per inserirsi in uno stile contemporaneo.

La struttura classica diventa così una piacevole confezione di interni in stile moderno.