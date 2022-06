La trasformazione della casa dalla nonna

L’unione degli ambienti prevede ora la convivenza di soggiorno, cucina e area pranzo, quest’ultima dall’aria vintage. Come si può vedere, alcuni mobili sono stati mantenuti e sono stati combinati con elementi più moderni, e questo per due motivi: innanzitutto, non c’era bisogno di spendere tanti soldi per mobili nuovi, inoltre in questo modo nella casa resteranno tracce del passato.

Ovviamente anche la cucina è stata rinnovato, e ora sfoggia armadi completamente laccato bianco con dei preziosi dettagli in rovere.

La camera ha ora un aspetto contemporaneo.. è bellissima non credete?