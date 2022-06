Case vacanze dal carattere deciso

Ci capita spesso di pensare al carattere, allo spirito e alla forza delle persone che ci sono vicino. Qualche volte le ammiriamo per le loro caratteristiche personali, per la loro tenacia o la loro capacità di decidere le cosa giusta al momento giusto. Forse un’indole naturale, forse frutto dell’esperienza, queste loro peculiarità caratteriali ci affascinano e ci portano a desiderare di essere come loro. Un’abitazione può essere forte e decisa allo stesso modo nell'aspetto esteriore attraverso una scelta dei materiali particolare, con degli arredamenti dalla forte personalità e non banali, con la conservazione di una storia passata che diventa caratteristica e segno distintivo di progetti unici al mondo, che non sanno cosa sia l’omologazione. Questa case riescono a creare un’atmosfera magica, senza venire a nessun compromesso, espletando perfettamente le chiare intenzioni dei progettisti e le idee della committenza.

Oggi andremo alla scoperta di due residenze meravigliose che, per aspetti diversi, sono in grado di suscitare un’emozione negli occhi del visitatore grazie al lavoro attento degli architetti e degli interior designer. Due progetti di ristrutturazione dal carattere forte che conservano la loro natura e il loro passato.