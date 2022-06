Il Recupero Miracoloso di un Piccolo Magazzino Diventato Casa

Un paravento curvo in pietra diventa un volume geometrico interessante per custodire il lato del bagno. La vasca prende forma e vita da questa parte, circondata dall'intonaco dello stesso colore visto in precedenza. Un piccolo gioiello per una casa preziosa.

Voglia di vedere un'altra abitazione mediterranea? Allora questo Libro delle Idee può fare al caso vostro.