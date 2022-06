5 bagni piccoli di 5 piccoli appartamenti in pieno centro

In questo Libro delle Idee homify vi presenta 5 bagni di 5 piccoli appartamenti di 5 città diverse. Un piccolo giro d'Italia attraverso il design per il bagno, un piccolo viaggio tra diversi stili e approcci, materiali e colori. Un viaggio caratterizzato da un comune uso intelligente e attento di tutti i volumi a disposizione.

Un piccolo viaggio, quindi, che ci porterà a percorrere la penisola, tra i centri di Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze. Vedremo come la questione bagno sia stata affrontata e risolta con successo in contesti differenti che in comune hanno lo spazio limitato a disposizione.

Come detto, l'ottimizzazione dello spazio è la cifra comune di questi 5 bagni, in cui razionalità e semplicità convivono armonicamente, alla ricerca di una sintesi che alla funzionalità unisce sempre la confortevolezza e una ricerca di ariosità a dispetto dei volumi a disposizione.

Non ci resta che partire insieme per questa piccola escursione che ci porterà nel bagno di 5 città diverse.

Seguiteci.