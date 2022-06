6 verande piccole da copiare all'istante

Tra le molteplici riletture possibili della veranda vi è quella rappresentata da un suo sfruttamento come zona pranzo all'aperto, capace di diventare durante la bella stagione il luogo in cui riunirsi per consumare i pasti o ricevere gli ospiti.

In questo caso sarà importante, come vediamo, la scelta di un tavolo adeguato allo spazio, resistente per quanto riguarda i materiali, di semplice eleganza per quanto riguarda il disegno. La semplicità, in questo caso, dovrà essere massima: funzionalità e pochi tocchi decorativi da aggiungere, come vediamo, attraverso le piante.