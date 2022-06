6 idee per un bagno moderno ma non banale

Se le classiche cementine erano un elemento comune del panorama del bagno di un tempo, oggi il loro utilizzo in materiali come il grès porcellanato è tornato in uso in riletture moderne e adeguate al bagno della casa contemporanea.

Come vediamo, possono essere utilizzate in forme come quella esagonale, e alternate in composizioni asimmetriche, a dare vita a tessiture ricche di rimandi da un punto di vista decorativo, funzionali quanto esteticamente interessanti.