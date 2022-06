La storia di un capannone industriale che divenne un loft di design

Nel tentativo di differenziare la nostra casa da quelle di amici e conoscenti, oggigiorno il carattere delle case è diventato indispensabile. Per questo diamo sempre più importanza ai pavimenti antichi, alle pareti o a elementi architettonici ristrutturati che per anni si è cercato di nascondere. Lo stile industriale si è imposto con tenacia, offrendo quegli ambienti ampi che oggi sono tanto di moda: spazi aperti che ricordano edifici industriali per la sua struttura, ma anche per le decorazioni.

In questo libro delle idee vi mostrieremo un loft che conserva gli elementi caratteristici del vecchio edificio che lo accoglie, ma che allo stesso stesso tempo è stato adattato alle attuali esigenze dei suoi proprietari. Smm arquitectura ha lasciato a vista la parete principale in mattoni, ha creato un loft per risparmiare spazio e, per marcare il carattere industriale, ha utilizzato dei pallet riciclati per arredare l’ambiente.