Un sogno nel cassetto

Parliamo oggi di cassettiere. A tre, quattro o più cassetti, in legno, in metallo o persino in cartone, sono un complemento indispensabile in casa come in ufficio. Abbiamo scovato per voi dieci modelli, dalle cassettiere per la camera da letto a quelle per l'ufficio, dalle cassettiere progettate per l'ingresso fino a quelle ideate per l'area living. Troverete cassettiere perfette per ambienti industriali o per abitazioni shabby chic, cassettiere per stanze moderne e per ambienti classici. Troverete spunti interessanti per svecchiare o per cambiare il volto alle cassettiere che, da anni, avete davanti agli occhi, ma anche tante idee per nuovi acquisti. E voi, di quale cassettiera siete?