Come creare un meraviglioso giardino sul terrazzo di casa

Quando si decide di trasformare il terrazzo in giardino, un passo fondamentale è la scelta delle piante. A seconda della posizione del nostro terrazzo, dell'area geografica in cui viviamo e del tempo che abbiamo a disposizione per il giardinaggio potremo infatti puntare su alcune varietà piuttosto che su altre.

Se per esempio abitiamo in un'area dal clima mite, con buona esposizione al sole, potremmo optare per gli oleandri, perfetti per creare una suggestiva macchia di colore, oltre che regalare un intenso profumo.

Se invece viviamo in una zona in cui durante le inverno le piante gelano, il consiglio è di puntare su piccoli abeti, aiuole di piante aromatiche e perenni come la lavanda o il timo, piuttosto che su romantici cespugli di bosso, da modellare secondo il nostro gusto personale, come vediamo in questo esempio proposto da FIORELLINO PAYSAGISTE. L'importante sarà comunque scegliere varietà facili da curare, in modo che il nostro terrazzo giardino possa conservarsi rigoglioso anche durante nostri piccoli periodi di assenza. In ogni caso, comunque, l'ideale sarebbe poter predisporre di un sistema di irrigazione automatico: in commercio, nei centri specializzati in articoli per il bricolage e il giardinaggio, è addirittura possibile acquistare piccoli kit fai da te da installare autonomamente con un minimo di manualità.