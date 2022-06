Top 5 della settimana – Mansarde, terrazze e appartamenti di 70 mq

Siamo in cerca di idee per rendere davvero speciale la nostra casetta? Lasciamoci ispirare dalle proposte del nostri esperti e scopriamo 5 piccoli appartamenti che vorremo subito copiare. Dall'open space in stile industrial al monolocale minimal, fino al mini loft d'epoca, ecco 5 magnifici esempi che potranno di certo fornirci utili spunti: non ci resta che lasciarci conquistare: tutto in questo articolo!