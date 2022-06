Un giardino che ha cambiato volto

Che dire… un totale cambio di tono! Dopo i lavori lo spazio è diventato una vera oasi del relax! Non c'e traccia dello squallore di prima, la piscina ha dato tutto un altro look all'area e la pavimentazione in legno è stata una scelta perfetta! Questo materiale infatti ha permesso anche di dare un'atmosfera calda e rilassante. Ogni centimetro è stato progettato, non è sfuggito nulla al team: in fondo c'è una piccola area con divanetti da giardino e lateralmente uno spazio dedicato a varie tipologie di piante, insomma… un sogno!