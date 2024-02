Cercate un colore elegante ma non serioso, che trasmetta forza ed equilibrio? Un'opzione molto interessante in questo senso, per arredare con il colore, è il blu navy, chiamato anche blu marino, cioè una tonalità di blu tra le più scure. Il blu navy infatti si avvicina nelle sue gradazione più scure alle tonalità del nero, e richiama i cromatismi più profondi del mare o quelli del cielo nelle serate più terse. Cielo e soprattutto il mare sono parte della storia di questo colore, che dal 1748 è quello delle uniformi della marina militare inglese: era infatti una tonalità così marcata e forte da resistere più a lungo a sole e salsedine senza sbiadire. E ancora oggi il blu navy è colore denso e ricco, utilizzato da architetti e designer per rendere eleganti e sofisticate le pareti, i tessuti, o le superfici di complementi di arredo, in ambienti differenti della casa, dal soggiorno sino alla camera da letto. Il blu navy è particolarmente indicato per creare delle pareti d'accento, dando agli ambienti personalità e rendendo possibile far sembrare la disposizione delle pareti più armonica ed equilibrata. Per conoscere meglio le possibilità di arredare con il colore andiamo a conoscere 15 interni blu navy: seguiteci.