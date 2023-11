Da Antico Mulino a Moderno Showroom tra Conservazione e Trasformazione

In provincia di Bologna, a Imola, si trova l’antico Mulino Santa Cristina; una costruzione di carattere industriale sorta nel 1200 per la trasformazione in farina dei chicchi di grano e che è stata in funzione sino al 2007. Nel tempo alla fabbrica si è trasformata e si sono aggiunti ulteriori ambienti, ma la sua essenza di architettura industriale storica è rimasto pressoché intatto, così come il suo carattere simbolico di “tempio” della produzione artigianale, che oggi si invera nella calda matericità dei pavimenti in legno.