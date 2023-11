Poltrone e sofa: 15 idee comode

Arredare la casa al mare o in montagna. Inventarsi combinazioni tra poltrone, divani e sofà per essere comodi in ogni situazione. Se hai in mente un open space leggi qui la nostra guida. Per scegliere un divano o una poltrona dovrai considerare il resto dell'arredamento e lo spazio a disposizione. Per le dimensioni limitate puoi cercare un divano letto o una poltrona sofà. I divani evocano relax ma anche convivialità, outodoor e indoor. Oggi ti proponiamo una serie di idee pratiche e ricche di design.